2019-09-17T14:09:36+03:00
Происшествия

Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти

Автомобиль водитель предварительно спрятал в лесу
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель устроил ДТП в Ленобласти, спрятал машину и заявил ее в угон, чтоб избежать ответственностиПьяный водитель устроил ДТП в Ленобласти, спрятал машину и заявил ее в угон, чтоб избежать ответственностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Молодой житель поселка в Выборгском районе Ленинградской области, желая избежать наказания, пошел на серьезный обман правоохранительной системы. Будучи пьяным за рулем, он строил ДТП, а испугавшись ответственности, подстроил все так, словно машину его угнали. Однако совесть его все же заела и он пришел во вторник, 17 сентября, в полицию с повинной.

- 6 сентября 2019 года в полицию Выборгского района обратился 25-летний житель поселка Лесогорский с заявлением об угоне автомобиля «Митсубиси Галат». По словам молодого человека, его машина пропала в ночь с 30 на 31 августа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Так молодой человек хотел свалить вину за свое ДТП на «некого угонщика». Однако на самом деле, 31 августа он сам был за рулем своего автомобиля в нетрезвом виде и устроил аварию в фурой. Испугавшись, что его за это лишат водительских прав, скрылся с места ДТП, заехал в лес в районе поселка Зайцево, и бросил авто там, заперев предварительно дверь.

Теперь с горе водителем и лгуном будут разбираться правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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