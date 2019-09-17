2019-09-17T14:28:26+03:00
Происшествия

Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей

Одного обидчика женщины задержали, двоих еще разыскивают
Лилия КОЗЛОВА
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Мигранты похитили, изнасиловали и вымогали у приезжей женщины 1 миллион рублей в ПетербургеМигранты похитили, изнасиловали и вымогали у приезжей женщины 1 миллион рублей в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Приезжую из Казахстана в Петербург 37-летнюю женщину жестоко избили и изнасиловали три мигранта. Помимо надругательств, мужчины требовали с несчастной непомерную для нее сумму денег – 1 миллион рублей. Несмотря на то, что женщину похитили, ей удалось обратиться в понедельник, 16 сентября, в полицию и рассказал обо всех пережитых ей ужасах.

- Заявительница рассказала, что живет в доме 107 по Гражданскому проспекту. В два часа ночи 16 сентября к ней домой зашли трое неизвестных мужчин и начали вымогать деньги, 1 миллион рублей, при этом избивая ее по голове рукояткой ножа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После 15 минут издевательств, мужчины схватили несчастную, выволокли ее на улицу, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Через какой-то время женщина поняла, что автомобиль припарковался возле дома 5 по Балканской улице. Там трое накинулись на жертву и изнасиловали ее.

После заявления в полицию, по подозрению в совершении этого преступления был задержан 21-летний уроженец Узбекистана. Двое его соучастников находятся в розыске. Известно, что один из них тоже узбек и ему 23 года. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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