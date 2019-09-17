В Петербурге помощник воспитателя детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге следователи после личного приема председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело на мошенницу, обманувшую 93-летнюю узницу концлагеря. 52-летняя воспитательница детского сада отобрала у пенсионерки квартиру.
- На прием к Александру Бастрыкину обратился житель Санкт-Петербурга, который рассказал, что его семье было отказано в возбуждении уголовного дела, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербург. - Глава СК России отметил, что права 93-летней пенсионерки должны быть защищены, и поручил в кратчайшие сроки провести процессуальную проверку.
Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". И вскоре полицейские задержали 52-летнюю подозреваемую, работавшую помощником воспитателя в детском саду.
- Женщина воспользовалась беспомощным состоянием 93-летней бывшей узницы концлагеря и ввела ее в заблуждение, - уточняют следователи СКР. - Подозреваемая уговорила потерпевшую подписать договор купли-продажи квартиры за 4 миллиона 407 тысяч рублей, однако деньги ей так и не передала. В настоящее время пожилая женщина проживает у родственников.
Сейчас следователи решают вопрос об аресте подозреваемой.
ИСТОЧНИК KP.RU