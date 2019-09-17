2019-09-17T15:33:05+03:00
Происшествия

В Петербурге помощник воспитателя детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей

Женщина отобрала у пенсионерки квартиру
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следователи возбудили дело о мошенничествеСледователи возбудили дело о мошенничествеФото: Роман ЛЯЛИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге следователи после личного приема председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело на мошенницу, обманувшую 93-летнюю узницу концлагеря. 52-летняя воспитательница детского сада отобрала у пенсионерки квартиру.

- На прием к Александру Бастрыкину обратился житель Санкт-Петербурга, который рассказал, что его семье было отказано в возбуждении уголовного дела, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербург. - Глава СК России отметил, что права 93-летней пенсионерки должны быть защищены, и поручил в кратчайшие сроки провести процессуальную проверку.

Следователи сразу же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". И вскоре полицейские задержали 52-летнюю подозреваемую, работавшую помощником воспитателя в детском саду.

- Женщина воспользовалась беспомощным состоянием 93-летней бывшей узницы концлагеря и ввела ее в заблуждение, - уточняют следователи СКР. - Подозреваемая уговорила потерпевшую подписать договор купли-продажи квартиры за 4 миллиона 407 тысяч рублей, однако деньги ей так и не передала. В настоящее время пожилая женщина проживает у родственников.

Сейчас следователи решают вопрос об аресте подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две гранаты возле «Ленты» на Московском шоссе перепугали петербуржцев
Девушка попалась на отправке конфет, напичканных сим-картами, в одну из колоний Петербурга
Контрафактную продукцию с героями Disney изъяли в Петербурге
Стало известно, где отметят свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Петербурге
Двое парней пытались зарезать мигранта в Петербурге из-за национальной ненависти
Школьник на «Митсубиси» полчаса гонял инспекторов ДПС по Невскому району
Заморозки до -3 градусов пообещали ночью в Ленобласти
Большой OFF-ROAD Volkswagen пройдет в «Охта Парк»
Полиция разыскивает велосипедиста, сбившего насмерть пенсионера в центре Петербурга
Петербуржцы спасли котят и кошечку на проезжей части на Дороге Жизни
Волна кипятка обрушила потолок в колледже в Петербурге
Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей
Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти
Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД
Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»
Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения