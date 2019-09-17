2019-09-17T15:53:26+03:00
Происшествия

Волна кипятка обрушила потолок в колледже в Петербурге

ЧП произошло во время тестового протапливания здания в Красном Селе [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургском колледже обрушился потолок под напором кипяткаВ петербургском колледже обрушился потолок под напором кипяткаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге с понедельника начались периодические протапливания учебных, медицинских заведений и социального значения. И вот во вторник, 17 сентября, произошло первое ЧП. В одном из колледжей Красного Села после включения системы произошла авария. Вода потекла на навесной потолок и обрушила его.

- Лучше всего тепло почувствовали лицеисты колледжа на Кингисеппском шоссе. После подачи теплоносителя в систему, одна из труб не выдержала и произошла авария. Горячая вода обрушила потолок, - говорится в сообщении в группе в «ВКонтакте».

ЧП произошло во время протапливания здания Фото: СОЦСЕТИ

ЧП произошло во время протапливания зданияФото: СОЦСЕТИ

Отмечается, что никто из учителей или учеников не пострадал. Также опубликованы видео и фото, на которых видно, как куски навесного потолка валяются по всюду в коридорах учебного заведения.

Интересно, отмечается, что администрация колледжа всячески пытается не допустить утечку информации в сеть. Студентов, сливших фотографии, грозятся отчислить.

Потолок обрушился от горячей воды в колледже в Петербурге 17 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

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