Петербуржцы спасли котят и кошечку на проезжей части на Дороге Жизни

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-17T16:21:13+03:00

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Неравнодушные жители Петербурга спасли семейство кошек, к тому же еще на самом символичном месте, Дороже Жизни. Горожане ехали на машине, когда увидели впереди сидящих на проезжей части котят. Водитель сразу же остановился перед двумя испуганными комочками, которые замешкались, пытаясь перебежать дорогу мамой-кошкой. Во вторник, 17 сентября, видео этого случая появилось в сети.

- Спасение двух усатых-полосатых на Дороге Жизни, - подписали ролик в сети.

На кадрах пассажирка автомобиля выбегает на улицу, чтобы убрать малышей с проезжей части. Слева на дорогу к котятам подбегает их мама-кошка и пытается забрать малышей. Но поняв, что девушка подбирает котят, бежит в сторону леса, указывая дорогу.

- Одни добрые, в дождь выходят спасают, не смотря на занятость, а другие садятся под «какой-то хренью» педаль в пол и сшибают людей, как кегли. Вот и пойми этот замечательный мир, - отметил поступок один из пользователей сети.

Другие удивились, откуда взялась семейка кошачьих в лесу. А другие расстроились, что всех троих спасители не забрали себе домой.

Спасение котят на Дороге Жизни в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU