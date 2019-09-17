Полиция разыскивает велосипедиста, сбившего насмерть пенсионера в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-17T16:47:45+03:00

Парень скрылся с места, а пожилой мужчина впал в кому и умер

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В Санкт-Петербурга полиция разыскивает мужчину на велосипеде, который сбил пенсионера на пешеходном переходе в центре города и уехал. А пешеход после этого впал в кому и спустя две недели скончался в больничной палате, несмотря на усилия врачей. Произошел инцидент в 10:30 утра в воскресенье, 1 сентября 2019 года на Загородном проспекте возле дома 1 в зоне регулируемого пешеходного перехода.

- Велопипедист ехал по дороге, смотрел в телефон, не заметил пешехода и сбил 72-летнего пенсионера. Прохожие вызвали скорую помощь, пожилой мужчина был экстренно госпитализирован в больницу, где впал в кому. А велосипедист покинул место происшествия, не оставив своих данных, - сообщается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети.

Также опубликовано видео. На кадрах видно, как парень сбивает пешехода и к ним сразу же подбегают прохожие. По всей видимости, молодой человек быстро скрылся, потому что свидетели его не запомнили.

На данный момент юношу разыскивает полиция и просит с любой имеющейся информацией обращаться в органы внутренних дел.

Велосипедист сбил насмерть пенсионера в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU