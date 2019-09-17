Заморозки до -3 градусов пообещали ночью в Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-17T20:41:33+03:00

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Не только осень резко наступила в Петербурге и Ленинградской области, а кажется уже и зима совсем близко. Этой ночью, 18 сентября, в регионе начнутся заморозки. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Отметки на термометрах сползут ниже нулевого деления.

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- Температура воздуха ночью 18 сентября +2-7 градусов, местами ожидаются заморозки до -1. Днем около +7-12 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако последующие ночи, как предупреждают в МЧС Ленобласти, будут холоднее. В ночные и утренние часы с 18 по 20 сентября в некоторых районах региона ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов.

Кроме того, в области нестабильная погода и могут появляться неожиданные ливни. В связи с этим, автомобилистам надо не забывать о том, что заморозки создают гололед на проезжей части, а дождь лишь усугубляет дело. Поэтому ездить надо медленней, соблюдая дистанцию и предельно внимательно.

ИСТОЧНИК KP.RU