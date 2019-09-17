2019-09-17T18:35:29+03:00
Общество

Школьник на «Митсубиси» полчаса гонял инспекторов ДПС по Невскому району

Нелегального гонщика в итоге задержали и доставили родителям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подростка сейчас отчитывают родители.Подростка сейчас отчитывают родители.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В 2 часа ночи 17 сентября в Невском районе компания подростков решили ударно начать новую неделю. 18-летний владелец автомобиля Mitsubishi решил на время дать порулить своему 16-летнему приятелю. Подозрительного малыша на месте водителя заметили сотрудники ГИБДД, которые поехали за машиной и потребовали остановить ее у обочины. Однако безрассудный школьник втопил что есть мочи педаль газа и еще около получаса пытался скрыться от погони.

- В результате преследования транспортного средства около 02:40 на дворовой территории у дома №70 по улице Ткачей водитель резко остановился и попытался скрыться. Его догнали инспекторы ДПС, которые выяснили, что задержанный несовершеннолетний и не имеет водительского удостоверения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас проводится административное расследование. «Митсубиси» отдыхает от гонок на штрафстоянке, а школьника отвезли к родителям, где его еще долго будут отчитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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