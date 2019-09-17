2019-09-17T19:10:10+03:00
Происшествия

Двое парней пытались зарезать мигранта в Петербурге из-за национальной ненависти

Следователи считают, что это было покушение на убийство по национальным мотивам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пострадавший чудом уцелел, за его жизнь борются врачи.Пострадавший чудом уцелел, за его жизнь борются врачи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь с 16 на 17 сентября 2019 года возле одного из домов на Среднеохтинском проспекте двое неизвестных лиц попытались зарезать ножом гражданина Узбекистана. Пострадавшего застали врасплох и нанесли ему несколько ранений. После этого нападавшие поспешили скрыться с места.

- Злоумышленников уже задержали. Выяснилось, что они приехали в Петербург из другого города. После происшествия у них изъяли газовый баллончик и нож. Они рассказали полиции, что придерживаются националистических взглядов, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство по национальным мотивам». Следователи выясняют, совершали ли подозреваемые похожие деяния раньше. Добавим, что уцелевший гражданин Узбекистана госпитализирован в больницу, где за его жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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