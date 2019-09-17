Стало известно, где отметят свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Петербурге
Весь день журналисты гадали, где же в Петербурге пройдет торжество по случаю свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Изначально предполагалось, что праздник состоится в особняке на Невском, 62. Но, как оказалось, этот адрес был для отвода глаз. Несмотря на то, что с самого утра банкетные залы в доме Беггровых украшали цветами и электрическими свечами, отмечать бракосочетание там Бондарчук и его новоявленная супруга не будут.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Детективная история - как мы искали место свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В 18.00 красная ковровая дорожка появилась на набережной Мойки - около Юсуповского дворца. Ее сразу застелили полиэтиленом, чтобы к приезду гостей она не намокла от дождя. Первые звезды по ней уже, кстати, прошлись. С подарками, цветами уже приехали: гендиректор Ленфильма Эдуард Пичугин, Игорь Золотовицкий, Игорь Угольников. Последние трое, кстати, приехали на церемонию на микроавтобусе. Дождавшись своих спутниц, они зашли во дворец. В ближайшее время ожидается приезд Ксении Собчак и ее нового супруга Константина Богомолова, а также самих герое вечера - Федора и Паулины.
Видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой: Кто из гостей приехал на торжество в Петербург.Иван МАСЛОВ, Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU