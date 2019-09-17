2019-09-17T20:46:36+03:00
Звезды

Стало известно, где отметят свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева в Петербурге

До последнего молодожены держали эту информацию в секрете [видео]
Роман ЛЯЛИНСтепан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В Петербурге началась церемония по случаю свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.В Петербурге началась церемония по случаю свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.Фото: Роман ЛЯЛИН
Изменить размер текста:

Весь день журналисты гадали, где же в Петербурге пройдет торжество по случаю свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Изначально предполагалось, что праздник состоится в особняке на Невском, 62. Но, как оказалось, этот адрес был для отвода глаз. Несмотря на то, что с самого утра банкетные залы в доме Беггровых украшали цветами и электрическими свечами, отмечать бракосочетание там Бондарчук и его новоявленная супруга не будут.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Детективная история - как мы искали место свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

00:00
00:00

В 18.00 красная ковровая дорожка появилась на набережной Мойки - около Юсуповского дворца. Ее сразу застелили полиэтиленом, чтобы к приезду гостей она не намокла от дождя. Первые звезды по ней уже, кстати, прошлись. С подарками, цветами уже приехали: гендиректор Ленфильма Эдуард Пичугин, Игорь Золотовицкий, Игорь Угольников. Последние трое, кстати, приехали на церемонию на микроавтобусе. Дождавшись своих спутниц, они зашли во дворец. В ближайшее время ожидается приезд Ксении Собчак и ее нового супруга Константина Богомолова, а также самих герое вечера - Федора и Паулины.

Видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой: Кто из гостей приехал на торжество в Петербург.Иван МАСЛОВ, Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две гранаты возле «Ленты» на Московском шоссе перепугали петербуржцев
Девушка попалась на отправке конфет, напичканных сим-картами, в одну из колоний Петербурга
Контрафактную продукцию с героями Disney изъяли в Петербурге
Двое парней пытались зарезать мигранта в Петербурге из-за национальной ненависти
Школьник на «Митсубиси» полчаса гонял инспекторов ДПС по Невскому району
Заморозки до -3 градусов пообещали ночью в Ленобласти
Большой OFF-ROAD Volkswagen пройдет в «Охта Парк»
Полиция разыскивает велосипедиста, сбившего насмерть пенсионера в центре Петербурга
Петербуржцы спасли котят и кошечку на проезжей части на Дороге Жизни
Волна кипятка обрушила потолок в колледже в Петербурге
В Петербурге помощник воспитателя детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей
Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей
Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти
Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД
Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»
Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения