Контрафактную продукцию с героями Disney изъяли в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-17T19:40:56+03:00

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Поставщик» за товары с нарушением прав на интеллектуальную собственность. В прошлом году таможенников смутила целая тысяча защитных чехлов для смартфонов, на которых красовались популярные герои Disney.

- В ходе досмотра обнаружилось, что на товар в количестве 1000 штук нанесено изображение анимационного фильма «Лило и Стич». Административное расследование показало, что исключительное авторское право на персонажей известного мультфильма принадлежит компании «Disney Enterprises, Inc.». Естественно, ООО «Поставщик» не представило необходимые документы, подтверждающие согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот на территории РФ, - передает объединенная служба судов Петербурга.

Нарушителю авторских прав придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Все защитные чехлы с героями Disney конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU