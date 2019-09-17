2019-09-17T20:14:04+03:00
Общество

Девушка попалась на отправке конфет, напичканных сим-картами, в одну из колоний Петербурга

Заключенный петербургской исправительной колонии №3 слишком сильно хотел общения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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23 конфеты были с сюрпризом. Фото: 78.fsin.su23 конфеты были с сюрпризом. Фото: 78.fsin.su
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Проверка одной из посылок для заключенного в исправительной колонии №3 Петербурга очень развеселила сотрудников учреждения. Оказалась, что местному сладкоежке хотели передать особый подарок с необычной начинкой, которая шокировала бы всех настоящих кондитеров.

- Девушка положила в «передачку» конфеты, которые на первый взгляд казались самыми обычными. Но стоило разрезать напополам одну из них, как стало понятно, что все они содержат сим-карты разных сотовых операторов. В процессе досмотра установлено, что всего в кондитерских изделиях их было спрятано 23 штуки, - сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кем женщина приходится осужденному – неизвестно. Сейчас по делу проводят проверку. Сотрудники УФСИН добавляют, что всегда готовы к подобной изобретательности от родственников осужденных, поскольку их практика богата на изощренные «передачки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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