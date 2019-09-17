Две гранаты возле «Ленты» на Московском шоссе перепугали петербуржцев

СЕГОДНЯ 20:52 2019-09-17T20:52:26+03:00

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Днем 17 сентября в Пушкинском районе нашли две гранаты. Они лежали в земле возле распределительного центра сети магазинов «Лента» на Московском шоссе, 345. Петербуржцы случайно наткнулись на боезапасы и не на шутку перепугались, после чего оперативно позвонили в МЧС.

- По прибытию на место спасатели обнаружили две гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Вечером того же дня боеприпасы вывезены для дальнейшей утилизации на полигоне силами Западного военного округа, - сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели напоминают, что при обнаружении подобных боеприпасов необходимо срочно позвонить по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». В главном управлении МЧС России по Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU