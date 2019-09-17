Известный сервис заказа такси «Ситимобил» начал свою работу в Петербурге

17 Сент. 22:27 2019-09-17T22:27:10+03:00

Для петербуржцев доступны пока только два тарифа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

17 сентября в Санкт-Петербурге заработал новый сервис заказа такси «Ситимобил». В 2018 году департамент транспорта Москвы называл его главным конкурентом «Яндекс.Такси» в столице. «Ситимобил» работает в 22 городах России и теперь потихоньку осваивает и наш рынок.

- Привет, Петербург! Теперь и на улицах вашего города есть «Ситимобил»! Выгодные поездки от 59 рублей, вежливые водители и комфортные машины - так работает таксипортация. Помимо приложения, машину можно заказать по телефону 8 (812) 404 44 44, - гласит обращение перевозчика в официальной группе «Вконтакте».

Вызвать такси «Ситимобил» можно с помощью мобильного приложения, скачав его из магазинов приложений для Android или iOS. Аутентификация происходит по номеру телефона. Сейчас петербуржцам доступны тарифы «Эконом» и «Комфорт». Стоимость первого начинается от 59 рублей, а второго от 99 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU