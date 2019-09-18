ФСИН выплатит полмиллиона за смерть душевнобольного петербуржца в изоляторе

СЕГОДНЯ 01:22 2019-09-18T01:22:42+03:00

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Санкт-Петербургский городской суд изменил решение Куйбышевского суда о взыскании компенсации морального вреда со ФСИН. Дело гласит о том, что некий осужденный за наркотики мужчина страдал шизофренией, но содержался в «Крестах» наравне со здоровыми людьми. Болезнь с годами прогрессировала, а надлежащего ухода все не было.

- Более того, следователь даже не принял во внимание документы о состоянии здоровья мужчины. Впоследствии его поместили в психиатрическое отделение больницы №2 ФКУЗ МСЧ-78. Его мать узнала, что в один из дней сын вел себя там неадекватно: ни на что не реагировал, сидел или стоял в одном месте, а вечером окончательно затих. Фельдшер обнаружил его без признаков жизни, начал реанимировать, но вскоре мужчина скончался, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее иск матери погибшего удовлетворили частично в размере 200 тысяч. Сейчас размер компенсации морального вреда увеличили до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU