Взбесившийся автомобиль припарковался в стену дома на Наставников

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-18T09:18:42+03:00

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Неудачным образом завершила поезду жительница Петербурга, которая никак не могла припарковать свой автомобиль во дворе. Поздно вечером во вторник, 17 сентября, жительница дома 15 по проспекту Наставников в Красногвардейском районе пыталась правильно оставить свою машину, однако транспорт все никак не поддавался управлению. В итоге произошло «восстание машин» и авто само нашло себе парковочное место в стене дома.

- Девушка долго парковалась, потом резко газонула, вылетела из авто и неуправляемая машина, сломав ограду, запарковалась в стену дома, - рассказали очевидцы о произошедшем.

Однако ограда палисадника вокруг дома – это не единственное, что пострадало. Припаркованым вокруг автомобилям тоже досталось. Некоторые из них поцарапаны и помяты.

По предварительным данным, сама владелица взбесившегося автомобиля сильно не пострадала. Однако теперь ей предстоят серьезные разбирательства с владельцами других машин и своим собственным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU