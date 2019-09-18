Взбесившийся автомобиль припарковался в стену дома на Наставников
Неудачным образом завершила поезду жительница Петербурга, которая никак не могла припарковать свой автомобиль во дворе. Поздно вечером во вторник, 17 сентября, жительница дома 15 по проспекту Наставников в Красногвардейском районе пыталась правильно оставить свою машину, однако транспорт все никак не поддавался управлению. В итоге произошло «восстание машин» и авто само нашло себе парковочное место в стене дома.
- Девушка долго парковалась, потом резко газонула, вылетела из авто и неуправляемая машина, сломав ограду, запарковалась в стену дома, - рассказали очевидцы о произошедшем.
Однако ограда палисадника вокруг дома – это не единственное, что пострадало. Припаркованым вокруг автомобилям тоже досталось. Некоторые из них поцарапаны и помяты.
По предварительным данным, сама владелица взбесившегося автомобиля сильно не пострадала. Однако теперь ей предстоят серьезные разбирательства с владельцами других машин и своим собственным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU