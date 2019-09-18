2019-09-18T12:45:34+03:00
Политика

Валентина Матвиенко будет представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации

Такими полномочиями наделили спикера Совета Федерации новый губернатор Северной столицы Александр Беглов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Валентина Матвиенко будет представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации.Валентина Матвиенко будет представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 18 сентября 2019 года, Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. Торжественная инаугурация состоялась в 11 часов утра в большом зале Мариинского дворца.

После того, как Беглов вступил в должность, он наделил полномочиями председателя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко. Подарил ей цветы, сказал, что её опыт будет способствовать укреплению и развитию города и сказал "удачи нам в совместной работе". Матвиенко в ответ сказала:

Александр Беглов вручил Валентине Матвиенко цветы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов вручил Валентине Матвиенко цветы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Александр Дмитриевич, вы получили должностной нагрудный знак. Он очень красивый, и его иногда называют "цепью губернатора". Теперь вы точно связаны с нашим городом. Быть губернатором такого города, как наш, - это даже не работа, а особая миссия. Я благодарна вам за оказанное доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать. Желаю вам успеха и надеюсь, что вместе нам многое удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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