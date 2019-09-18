Первые «умные фонари» появились на пешеходном переходе в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-18T11:57:27+03:00

В Петербурге появился первый пешеходный переход, для освещения которого используются «умные фонари» Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге появился первый пешеходный переход, для освещения которого используются «умные фонари». Установлены они были во вторник, 17 сентября, на проспекте Стачек напротив дома 91. Благодаря им ЧП на дорогах особенно в темное время суток должно значительно сократиться.

- Для освещения подхода и непосредственно области пешеходного перехода применяются «умные» светодиодные светильники со специальной оптикой и возможностью удаленного мониторинга и индивидуального управления. Искусственные источники света в темное время суток позволяют выделить пешехода в зоне пешеходного перехода контрастным белым светом, - рассказали в СПб ГБУ «Ленсвет».

Полученный положительный визуальный эффект инновационного освещения пешеходного перехода позволит реализовать в перспективе интеграцию подобного подхода к повышению безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах Петербурга как стандартное решение. Список из первых 60 пешеходных переходов, запланированных к включению в адресную программу с последующим проектированием и установкой инновационного оборудования, сформирован совместно с администрациями районов и службами ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU