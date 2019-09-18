2019-09-18T14:20:01+03:00
Общество

В Петербурге сфинксы «отрастили усы» в честь инаугурации Беглова

Городские стражники с новым имиджем появились на Свердловской набережной
Лилия КОЗЛОВА
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Сфинксы "отрастили усы" в честь нового губернатора Петербурга Беглова / Фото: Loketski.Сфинксы "отрастили усы" в честь нового губернатора Петербурга Беглова / Фото: Loketski.
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Сегодня, 18 сентября, в большом зале Мариинского дворца состоялась торжественная церемония инаугурации Александра Беглова, который стал губернатором Петербурга на ближайшие пять лет. В честь этого события даже сфинксы на Свердловской набережной «отрастили» себе усы как у нового главы города. Изменил имидж каменным стражам городской художник известный под псевдонимом Loketski.

- Инаугурусация, - назвал свою работу стрит-артист, а также добавил, что для этого использовал просто мех и скотч.

Пользователи сети шутку с усами оценили и сказали, что так сфинксы действительно очень похожи на нового главу города на Неве.

- Золотой талант, я скажу! Каждый раз восхищаюсь, удивлять не перестаете, - посыпались комплименты в комментариях.

Кстати, сфинксы грота при дачной усадьбе канцлера Безбородко находятся на Свердловской набережной дом 40, и смотрят прямо на здание Смольного, где и принимаются самые важные решения по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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