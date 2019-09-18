Борис Эйфман заявил, что Петербург должен соответствовать статусу Культурной столицы

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-18T14:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 18 сентября, официально пост губернатора Санкт-Петербурга принял Александр Беглов на торжественной церемонии инаугурации. На ней присутствовали почетные жители Петербурга, представители исполнительной и законодательной власти. Среди них был известный балетмейстер Борис Эйфман, который рассказал о том, как прошло торжество и чего он ждет от нового главы города.

- Я думаю, что все присутствующие сегодня в зале желают, чтобы у вновь избранного губернатора Александра Дмитриевича Беглова все получилось, потому что все задуманное – на благо города, - приводит слова деятеля искусств газета «Петербургский дневник».

Борис Эйфман отметил, что в Петербурге много проблем, не касающихся культуры. Однако что касается его сферы деятельности, то здесь, в первую очередь, важно сохранять за городом на Неве статус Культурной столицы.

- У нас все для этого есть, надо просто, чтобы каждый деятель культуры и каждый чиновник в Смольном ощущали, что в Петербурге культура – это больше, чем культура. Это символ города, знак нашего города, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU