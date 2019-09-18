2019-09-18T14:45:18+03:00
Общество

Борис Эйфман заявил, что Петербург должен соответствовать статусу Культурной столицы

Балетмейстер рассказал, что он ждет от нового главы города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Борис Эйфман: «Мы должны соответствовать статусу культурной столицы»Борис Эйфман: «Мы должны соответствовать статусу культурной столицы»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Утром в среду, 18 сентября, официально пост губернатора Санкт-Петербурга принял Александр Беглов на торжественной церемонии инаугурации. На ней присутствовали почетные жители Петербурга, представители исполнительной и законодательной власти. Среди них был известный балетмейстер Борис Эйфман, который рассказал о том, как прошло торжество и чего он ждет от нового главы города.

- Я думаю, что все присутствующие сегодня в зале желают, чтобы у вновь избранного губернатора Александра Дмитриевича Беглова все получилось, потому что все задуманное – на благо города, - приводит слова деятеля искусств газета «Петербургский дневник».

Борис Эйфман отметил, что в Петербурге много проблем, не касающихся культуры. Однако что касается его сферы деятельности, то здесь, в первую очередь, важно сохранять за городом на Неве статус Культурной столицы.

- У нас все для этого есть, надо просто, чтобы каждый деятель культуры и каждый чиновник в Смольном ощущали, что в Петербурге культура – это больше, чем культура. Это символ города, знак нашего города, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Знаменитую фалафельную на Загородном выселили из исторического здания
Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге
Первый снег выпадет в Ленобласти в конце недели
Грузовик разнес на части «легковушку» на КАД
Прокуратура признала крещение в Гатчине, где пострадал ребенок, жестоким
Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой
В Петербурге «вежливый насильник» проводил свою жертву до метро после нападения
Снобизм и презрение: Петербург попал в число городов с самыми высокомерными жителями
Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце
На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей
Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге