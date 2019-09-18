В Петербурге «вежливый насильник» проводил свою жертву до метро после нападения

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-18T16:46:35+03:00

До этого он вместе с тремя друзьями похитил девушку из дома

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В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают "вежливого насильника" с двумя его сообщниками. Нападение произошло в Приморском районе. Трое неизвестных ворвались к 38-летней женщине в квартиру на Гражданском проспекте и стали требовать у нее миллион рублей. Таких денег у жертвы не оказалось. Тогда горе-преступники, угрожая ножом, похитили даму и увезли в неизвестном направлении.

- Трое мужчин увезли женщину на своей машине в лес, где ее изнасиловали, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - Даму удерживали с двух часов ночи до самого утра. После этого один из преступников довез жертву на автомобиле до метро.

Сразу же после нападения женщина обратилась в полицию. Сейчас полицейские приняли заявление от жертвы и начали поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU