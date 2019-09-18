Первый снег выпадет в Ленобласти в конце недели

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-18T17:54:13+03:00

Первый снег может выпасть в пятницу в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

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Не успела осень прийти в Петербург, как зима начинает вытеснять свою златоглавую предшественницу. Резкое похолодание удивило даже самых стойких жителей города на Неве. Но в предстоящую пятницу, 20 сентября, погода подкинет еще несколько неприятных «сюрпризов» в виде первого снега.

- В четверг, 19 сентября, в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, днем температура воздуха составит около 10 градусов тепла, а ночью будет от 3 до 5 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Но уже в пятницу, 20 сентября, погодная ситуация усугубится. По прогнозам синоптиков в Петербурге и Ленобласти ночью температура будет около 2 градусов тепла, а в некоторых района ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов. При этом в в утренние часы может выпасть мокрый снег.

Благо, уже в субботу, 21 сентября, немного потеплеет до плюс 11 градусов. Однако зима, по всей видимости, в этом году не заставит себя ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU