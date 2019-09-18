Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-18T18:53:13+03:00

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Охоту на раненого птенца скопы устроили кошки на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Спасать перепуганную птицу взялись неравнодушные горожане, которые обратились за помощью в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Специалисты тут же приняли заявку и выехали на место ЧП. Хищного пернатого, у которого из клювика текла кровь, отбили от котов и повезли в ветеринарную клинику.

- Орнитолог Владимир Храбрый сразу определил, что перед нами скопа - редкий вид птиц, занесенный в Красную книгу, - отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович. - Птенца обследовали, но явных травм и переломов не нашли. При этом кровь из клюва свидетельствует о том, что у птицы есть внутренние повреждения. Будем наблюдать. Кстати, для того, чтобы заниматься дальнейшим лечением и реабилитацией скопы для последующего возвращения в среду обитания, пришлось обращаться в министерство природных ресурсов и экологии РФ и просить разрешения на это.

Комитет по природопользованию напоминает, что в случае обнаружения диких животных и птиц в бедственном положении необходимо позвонить по телефону экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU