Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге
Охоту на раненого птенца скопы устроили кошки на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Спасать перепуганную птицу взялись неравнодушные горожане, которые обратились за помощью в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Специалисты тут же приняли заявку и выехали на место ЧП. Хищного пернатого, у которого из клювика текла кровь, отбили от котов и повезли в ветеринарную клинику.
- Орнитолог Владимир Храбрый сразу определил, что перед нами скопа - редкий вид птиц, занесенный в Красную книгу, - отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович. - Птенца обследовали, но явных травм и переломов не нашли. При этом кровь из клюва свидетельствует о том, что у птицы есть внутренние повреждения. Будем наблюдать. Кстати, для того, чтобы заниматься дальнейшим лечением и реабилитацией скопы для последующего возвращения в среду обитания, пришлось обращаться в министерство природных ресурсов и экологии РФ и просить разрешения на это.
Комитет по природопользованию напоминает, что в случае обнаружения диких животных и птиц в бедственном положении необходимо позвонить по телефону экстренных служб 112.
ИСТОЧНИК KP.RU