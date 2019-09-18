Глава ТГК-1 лишился работы перед отопительным сезоном в Петербурге

18 Сент. 19:27 2019-09-18T19:29:01+03:00

Начальник петербургских ТЭЦ проработает на своей должности лишь до конца месяца. Фото: tgc1.ru

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18 сентября совет директоров «Территориальной генерирующей компании №1» принял решение о прекращении полномочий нескольких членов правления общества. Любопытно, что своей должности лишился генеральный директор Алексей Барвинок. За его увольнение проголосовали восемь человек, а против высказались только трое.

- На основании заявления генерального директора ТГК-1 Алексея Барвинка, в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича 29 сентября (в его последний рабочий день), - гласит заявление на официальном сайте ТГК-1.

Добавим, что с 30-го сентября глава «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров должен будет определить условия и подписать трудовой договор с управляющим директором ТГК-1.

ИСТОЧНИК KP.RU