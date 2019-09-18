21 сентября центр Петербурга закроют для автомобилистов

18 Сент. 20:05 2019-09-18T20:05:22+03:00

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Ежегодный праздник «Кросс Нации» вновь потеснит автомобилистов с дорог Петербурга. В субботу 21 сентября ограничат движения машин на многих центральных улицах.

С 9:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Певческому проезду (вдоль домов №4, 6 и 8 по Дворцовой площади) и по проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до улицы Милллионной. С 12:00 до 12:15 закроют Дворцовый проезд, а с 12:00 до 12:30 – Дворцовый мост и Биржевую площадь. С 12:15 до 12:45 будет не проехать по Биржевому мосту. С 12:15 до 12:45 прекратят движение машин по набережным Мытнинской и Кронверкской. С 12:15 до 13:00 закроют Каменноостровский проспект в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту и Троицкий мост в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной.

- Также 21 сентября с 12:15 до 13:00 будут закрыты две крайние правые полосы движения Дворцового проезда в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. Кроме того, с полуночи 20 сентября до 15:00 21 сентября будет запрещена остановка транспортных средств по улице Миллионной от Дворцовой площади до переулка Мошкова, - уведомляет пресс-служба КРТИ.

Любители спорта со своей стороны продолжают завлекать новых участников кросса. Регистрация на мероприятие проходит по 20 сентября в комитете по физической культуре и спорту на улице Миллионной, 22. Старт и финиш забега состоятся на Дворцовой площади. Дистанции для всех разные – от 200 метров для маленьких девочек и мальчиков до 5 километров для всех взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU