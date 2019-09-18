Полицейские задержали заказчика жестокого рэкета, вымогавшего 30 миллионов у бизнесмена

18 Сент. 21:10 2019-09-18T21:10:11+03:00

Заказчик преступления не знал, что обращается за рэкетом к полицейским под прикрытием

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Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предотвратили преступление в отношении бизнесмена, проживающего в Великом Новгороде. Полицейские выяснили, что у предпринимателя хотели вымогать деньги. Некий злоумышленник нанял для этого исполнителей. Однако ими оказались стражи порядка под прикрытием.

- На одной из автозаправок в Великом Новгороде прошла встреча, на которой злоумышленник предложил сотрудникам полиции, выступившим в роли исполнителей его плана, потребовать у бизнесмена 30 миллионов рублей. Он просил сделать это пугающе и жестоко, используя огнестрельное оружие, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» в отношении заказчика. В ходе обыска его квартиры изъяли портативную технику, которая использовалась в противоправных целях. Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU