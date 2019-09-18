Петербуржца шокировала квитанция за коммуналку на 180 тысяч рублей
Одна из управляющих компаний Калининского района Петербурга перенесла на нового собственника квартиры долги прошлого жильца. Шокированный мужчина платить за чужие коммунальные услуги категорически не хотел и обратился в местную прокуратуру.
- Выяснилось, что петербуржец приобрел квартиру в доме №90 на проспекте Луначарского в феврале этого года. После покупки жилья управляющая компания перенесла на нового собственника квартиры задолженность по коммунальным платежам от прежнего собственника, которая составила порядка 180 тысяч рублей, - пишет Peterburg2.
Добавим, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, новый собственник жилья должен оплачивать коммунальные услуги исключительно с момента приобретения квартиры и оформления на нее права собственности. В итоге действия управляющей компании признали незаконными. Сейчас прокуратура внесла представление в адрес генерального директора «Жилкомсервис №1 Калининского района».
ИСТОЧНИК KP.RU