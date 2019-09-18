Петербуржца шокировала квитанция за коммуналку на 180 тысяч рублей

18 Сент. 21:35 2019-09-18T21:35:43+03:00

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Одна из управляющих компаний Калининского района Петербурга перенесла на нового собственника квартиры долги прошлого жильца. Шокированный мужчина платить за чужие коммунальные услуги категорически не хотел и обратился в местную прокуратуру.

- Выяснилось, что петербуржец приобрел квартиру в доме №90 на проспекте Луначарского в феврале этого года. После покупки жилья управляющая компания перенесла на нового собственника квартиры задолженность по коммунальным платежам от прежнего собственника, которая составила порядка 180 тысяч рублей, - пишет Peterburg2.

Добавим, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, новый собственник жилья должен оплачивать коммунальные услуги исключительно с момента приобретения квартиры и оформления на нее права собственности. В итоге действия управляющей компании признали незаконными. Сейчас прокуратура внесла представление в адрес генерального директора «Жилкомсервис №1 Калининского района».

ИСТОЧНИК KP.RU