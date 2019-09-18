Поставщиков поддельной водки, извлекших прибыль в 1,5 миллиона, осудили в Петербурге

18 Сент. 22:09 2019-09-18T22:09:36+03:00

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Прокуратура Пушкинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Сергея Денисова и Сергея Полякова. Двух товарищей осудили за поставку и хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

- Судом установлено, что с августа 2017 года по август 2018 года злоумышленники хранили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию на участке земли, арендованном в поселке Шушары. Весь алкоголь не маркировали. Кроме того, соучастники осуществили его поставку на общую сумму более 1,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что суд назначил Денисову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а Полякову на 2 года и 6 месяцев. Обоих ждет томительный испытательный срок на протяжении двух лет. Пока что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU