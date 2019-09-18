Один из крупнейших в мире самолетов приземлился в Пулково
В Пулково прилетел один из самых больших в мире авиалайнеров. Airbus A350 впервые приземлился в Северной столице. Гигантский самолет компании Sichuan Airlines назвали «Panda One», он прибыл из города Чэнду. На его фюзеляже красуется милая панда, одно из самых благородных животных и вместе с тем символ Китая.
- Это самый высокотехнологичный самолет в мире и более того - один из крупнейших. Он оборудован 28 местами в салоне бизнес-класса и 303 в салоне эконом-класса. К тому же он очень тихий и способен совершать беспосадочные полеты протяженностью около 18 тысяч километров, - сообщает пресс-служба компании-оператора воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».
Добавим, что после высадки пассажиров, весь экипаж авиалайнера поучаствовал в торжественной церемонии приветствия - с красивым полотном и цветами.
Экипаж «Panda One» поучаствовал в торжественной церемонии приветствия.Фото: Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU