Живодер забил насмерть козу на глазах маленькой девочки в Тосно

СЕГОДНЯ 00:52 2019-09-19T00:52:23+03:00

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Житель села Ушаки забил насмерть соседскую козу, которая забежала к нему во двор. Хозяйка животного рассказала о жестоком инциденте в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам женщины, ее дочь выгуливала небольшое стадо животных возле дома, но отвлеклась на некоторое время. Самая взрослая коза Катя внезапно перепрыгнула через ограду на участок соседа. Девочка спохватилась слишком поздно: на животное тут же накинулся разгневанный мужчина с тяжелой палкой.

- Он бил ее настолько сильно, что за считанные секунды на глазах у маленькой девочки данный садист сломал козе рог. Ребенок в панике и слезах побежал к маме, но было уже поздно - Катя лежала без признаков жизни. Через некоторое время приехала полиция, - пишет очевидец страшного события в соцсетях.

Хозяйка погибшей козы отмечает, что живодер уже давно не дает им покоя. Мужчина не раз совершал неадекватные поступки по отношению к соседям: снимал забор, проклинал весь участок и тыкал чем-то острым собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU