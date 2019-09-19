Неадекватный пьяница повредил припаркованные машины на Туристской улице

СЕГОДНЯ 01:37 2019-09-19T01:37:41+03:00

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14 сентября во дворе первого корпуса дома №10 на Туристской улице пьяный мужчина повредил два припаркованных автомобиля. Молодой человек шел глубокой ночью домой в состоянии явного алкогольного опьянения. Видимо, он совсем был не в духе, поскольку не смог спокойно пройти мимо двух машин на парковке и прилично их испинал. От сильных ударов ногой остались приличные вмятины. После этого шатающийся “герой” около минуты пытался попасть в свой подъезд.

- Машины были припаркованы правильно. Но он все равно зачем-то выместил на них всю свою злобу. Исходя из записей с камер видеонаблюдения, затем неадекват поднялся на 16-й этаж во второй парадной, - сообщает один из владельцев пострадавшего авто в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Сейчас буйного злоумышленника активно разыскивают потерпевшие. Неизвестно, обращались ли они в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU