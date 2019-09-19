2019-09-19T14:42:38+03:00
Общество

Финляндия откроет новый пункт пропуска на границе с Карелией

Планируется, что пограничный пост начнет работать в 2024 году
Лилия КОЗЛОВА
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На границе Карелии и Финляндии появится новый пункт пропускаНа границе Карелии и Финляндии появится новый пункт пропускаФото: Олег ЗОЛОТО
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Еще один пункт пропуска на границе между Россией и Финляндией должен открыться в 2024 году. Это будет уже 12-й пограничный пост с ближайшими заграничными соседями Петербурга. Планируется, что финны начнут подготовку к строительству в 2020 году, а само возведение стартует в 2024 году.

- Власти Суоми ожидают, что этот пункт станет четвертым по оживленности для грузовиков и пятым для легковых машин. В Хельсинки уверены, что с открытием это пункт в бюджет страны ежегодно будет поступать до 80 миллионов евро, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что пункт пограничного пропуска будет располагаться между финским городом Париккала и карельским Сювяора.

На сегодняшний день на границе России с Финляндией работают 11 пограничных пропусков. Три из них находятся в Ленинградской области – это Торфяновка, Светогорск и Брусничное. Еще два действуют в Мурманской области и шесть в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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