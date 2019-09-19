Трубу прорвало на Ленинском проспекте и затопило весь двор

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-19T15:11:46+03:00

Трубу прорвало во дворе на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Почти все лето потопы в Петербурге были в основном только из-за дождей. Но с началом отопительного сезона к причине природной добавилась еще и причина техническая. На Ленинском проспекте днем в четверг, 19 сентября, прорвало трубу и затопило весь жилой двор.

- На Ленинском проспекте во дворе дома 118 прорвало трубу. Вздуло асфальт, - рассказали в соцсети «ВКонтакте» местные жители.

Бурлящая вода затопила парковку, на которой стоят машины. Самое главное, чтобы асфальт не размыло и автомобили не провалились под землю.

Горожане жалуются, что с началом протапливания в Северной столице уже начались проблемы.

- В Василеостровском районе тоже не успевают дать тепло, как начинаются прорывы труб, так еще неделю сидим без тепла, - возмущаются петербуржцы.

Экстренные службы уже работают на месте прорыва трубы на Ленинском проспекте. Информации о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU