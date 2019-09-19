Трубу прорвало на Ленинском проспекте и затопило весь двор
Почти все лето потопы в Петербурге были в основном только из-за дождей. Но с началом отопительного сезона к причине природной добавилась еще и причина техническая. На Ленинском проспекте днем в четверг, 19 сентября, прорвало трубу и затопило весь жилой двор.
- На Ленинском проспекте во дворе дома 118 прорвало трубу. Вздуло асфальт, - рассказали в соцсети «ВКонтакте» местные жители.
Бурлящая вода затопила парковку, на которой стоят машины. Самое главное, чтобы асфальт не размыло и автомобили не провалились под землю.
Горожане жалуются, что с началом протапливания в Северной столице уже начались проблемы.
- В Василеостровском районе тоже не успевают дать тепло, как начинаются прорывы труб, так еще неделю сидим без тепла, - возмущаются петербуржцы.
Экстренные службы уже работают на месте прорыва трубы на Ленинском проспекте. Информации о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU