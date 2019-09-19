Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ленобласти в конце недели

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-19T15:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Петербурге и Ленобласти всем своим видом намекает на то, что осень очень быстро превратится в зиму. По прогнозам синоптиков, уже в конце этой недели в регионе ожидаются заморозки, выпадет снег и вернется ураганный ветер, сносящий все на своем пути.

- В ночь на пятницу, 20 сентября, в Ленобласти температура воздуха опустится до 0… +5 градусов, местами будут заморозки до – 3 градусов. Днем температура поднимется до + 5-10 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночные и утренние часы 20 и 21 сентября в некоторых районах Ленобласти также будут заморозки до 1-3 градусов ниже нуля. От такого холода начнет промерзать даже почва.

А в воскресенье, 22 сентября, на регион надвигается ураганный ветер. Спасатели Ленобласти предупредили, что скорость ветра повысится до 15-20 метров в секунду. А это значит, что сухие деревья и плохо закрепленные столбы может начать сносить. Поэтому рекомендуется быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU