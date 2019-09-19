До конца года в Петербурге введут в строй новые школы, детские сады и больницы

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-19T18:48:33+03:00

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До конца года в Санкт-Петербурге появятся новые социальные объекты. Первичные задачи по их вводу уже выполнены. Это две школы на 2200 мест, которые уже находятся в высокой степени строительной готовности, а также пять детских садов на 880 ребятишек в Приморском, Красносельском, Выборгском, Курортном, Невском и Фрунзенском районах. В основном, там уже ведут отделку помещений и устанавливают малые архитектурные формы и необходимое оборудование.

Введут в эксплуатацию объекты и в сфере здравоохранения. Это подстанция скорой помощи на 15 машин в Пушкине, родильный дом №9 в Московском районе, детская поликлиника в Зеленогорске и клиническая больница Святителя Луки в Калининском районе.

- Впереди еще предстоит серьезная работа. В целом, список вводных объектов до конца года зафиксирован, но сейчас надо двигаться дальше - к обозначенной цели, – передает слова вице-губернатора Николая Линченко официальный сайт администрации города.

Добавим, что в октябре чиновники проведут выездное совещание, в ходе которого наглядно посмотрят на готовность всех объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU