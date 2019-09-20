2019-09-20T09:43:48+03:00
Происшествия

Петербуржец утроил стрельбу на дороге, а после сам пришел в полицию с повинной

Пальба из пистолета произошла во время конфликта на дороге
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель в Гатчине устроил стрельбу на дороге, а после сам сдался полицииВодитель в Гатчине устроил стрельбу на дороге, а после сам сдался полицииФото: Артем КИЛЬКИН
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Утро порой начинается не с кофе. Накануне, 19 сентября, около 11:30 часов на улице Чехова в городе Гатчина Ленинградской области, местные жители услышали звуки выстрелов. Оказалось, что так «решает вопросы» один из участников рядового дорожного конфликта. Выстрелы были произведены в воздух, поэтому никто не пострадал, однако вторая участница спора все же обратилась с заявлением на нарушителя спокойствия в полицию.

- В полицию обратилась 33-летняя гражданка, которая рассказала что утром у дома 26 на улице Чехова в Гатчине во время дорожного конфликта неизвестный мужчина на BMW несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на травматический пистолет, после чего скрылся на своей машине, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Позже в тот же день в полицию пришел 27-летний мужчина, который рассказал, что это он стрелял в воздух, объяснив это все конфликтом на дороже с женщиной. Правоохранители на это возбудили уголовное дело о хулиганстве и взяли подписку о невыезде со стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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