2019-09-20T09:55:27+03:00
Происшествия

Техническая неисправность создала затор утром в метро Петербурга

Пассажиры ждали поезда по 15 минут
Лилия КОЗЛОВА
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Утром в метро Петербурга произошел затор из-за технической неисправности светофоровУтром в метро Петербурга произошел затор из-за технической неисправности светофоровФото: СОЦСЕТИ
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Утром в пятницу, 20 сентября, в метро Петербурга образовался настоящий коллапс на «красной» ветке. Пассажиры по 15-20 минут дожидались поездов, некоторые стояли такое же время в туннелях, опаздывая на работу и учебу. Причиной заторов стала техническая неисправность.

- В связи с техническими проблемами со светофорами, поезда на линии 1 ездят с увеличенным интервалом в 7-15 минут, - пожаловались пассажиры метро в соцсетях.

Горожане рассказывают, что в перегоне между «Ленинским проспектом» и «Автово» поезд простоял в тоннеле около 20 минут. Зато после этого поезда начали двигаться без задержек.

Также некоторые сетуют на то, что утром станция метро «Проспект Ветеранов» вовсе была закрыта.

На данный момент движение поездов восстанавливается и толпы пассажиров постепенно разъезжаются. На других линиях метрополитена сбоев замечено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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