2019-09-20T10:12:08+03:00
Происшествия

Пьяный на джипе, уходя от ДПС, устроил массовое ДТП на Садовой и потерял колесо

Трехколесный автомобиль удалось задержать уже только на Сенной площади
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель на джипе, уходя от ДПС, устроил массовое ДТП в центре ПетербургаПьяный водитель на джипе, уходя от ДПС, устроил массовое ДТП в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Пьяный водитель на джипе устроил серьезные проблемы на дороге в центре Петербурга утром в пятницу, 20 сентября. Сотрудники ДПС заметили неадекватного автомобилиста, выезжающего со знаменитой барной улицы Думской и попробовали его остановить. Однако мужчина на внедорожнике дал по газам и стал уходить от правоохранителей, устроив на дороге серьезную аварию.

- Около Садовой ДПС с мигалками преследовали пьяного на джипе, ехавшего с Думской. Уходя от преследования, джип вылетел на встречку и столкнулся с «Фабией», а та зацепила впереди ищущую машину, - рассказали очевидцы в соцсети.

При ударе джип еще потерял одно колесо, однако пьяного водителя это не остановило. Он продолжал уезжать от правоохранителей, но в районе Сенной площади погоня закончилась.

В результате три машины разбиты. О пострадавших информации пока что нет. Пьяный водитель задержан сотрудниками ГИБДД для дальнейших разбирательств

ИСТОЧНИК KP.RU

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