У НИИ Робототехники кореец ударил «Патриота»: собирается пробка

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-20T10:19:54+03:00

На перекрестке Тихорецкого и Светлановского встретились УАЗ и "Хендэ". Фото: vk.com/spb_today

Водитель «Хендэ» оказался не готов к красному светофору и влетел в затормозивший УАЗ

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Неприятная пробка собралась утром 20 сентября на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов. Прямо напротив известного своей авангардной архитектурой здания НИИ Робототехники столкнулись кроссовер «Хендэ» и УАЗ.

- 9:25, водитель «корейца» не был готов к красному свету светофора и влетел в остановившийся «Патриот», - пишут в соцсетях очевидцы аварии.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали - разбитыми оказались только автомобили. Причем отечественный джип оказался покрепче корейского. А вот трудности для спешащих на работу горожан аварийные машины создали.

На оживленном участке дороги образовалась пробка длиной почти в полкилометра. Учитывая, что движение здесь одностороннее, объехать затор просто так не получится.

А в общем дорожная ситуация по состоянию на 10:00 пятницы оценивается как достаточно спокойная - на 4 балла из 10.

ИСТОЧНИК KP.RU