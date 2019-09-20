2019-09-20T11:06:20+03:00
Происшествия

Спустя 23 года в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины

Им оказался ранее судимый мужчина, работающий в такси
Лилия КОЗЛОВА
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Спустя 23 года в Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины, повлекшее смерть пострадавшейСпустя 23 года в Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины, повлекшее смерть пострадавшейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге следователи раскрыли преступление прошлых лет. Так, в пятницу, 20 сентября, стало известно, что правоохранители задержали мужчину, который подозревается в том, что более 23 лет назад жестоко избил свою знакомую, после чего та скончалась. Подробности преступления лета 1996 года рассказали в следственном комитете.

- Согласно материалам дела, 26 июня 1996 года около железнодорожной станции «Озерки» подозреваемый, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры со своей знакомой, которой на тот момент было 22 года, жестоко избил ее и бросил. От полученных травм девушка умерла на месте, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

В результате кропотливой работы, следователям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. В прошлом он уже неоднократно был судим, в том числе за убийство. Сейчас он работает водителем в одном из городских такси.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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