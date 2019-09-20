2019-09-20T10:48:55+03:00
Происшествия

У помощника депутата ЗакСа Петербурга угнали прицеп с дизельным генератором

За помощью в розыске транспорта 37-летний чиновник обратился в полицию Выборгского района
Лилия КОЗЛОВА
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У помощника депутата ЗакСа Петербурга угнали прицеп и дизельный генераторУ помощника депутата ЗакСа Петербурга угнали прицеп и дизельный генераторФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне поздно вечером, 19 сентября, в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратился 37-летний местный житель, который рассказал о том, что у него угнали прицеп, в котором находилась дизель-генераторная установка. Как оказалась, кража необычного транспорта произошла у не совсем необычного гражданина Северной столицы, а именно у помощника депутата Законодательного Собрания города на Неве. Полиция срочно начала расследование.

- В 23:24 в четверг, 19 сентября, в полицию Выборгского района обратился 37-летний помощник депутата ЗакСа Петербурга, который рассказал, что у него произошла кража, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, время угона точно не известно. Прицеп находился вне поля его зрения с 7 утра до 23:20 вечера того же дня. Он уточнил, что был украден прицеп 7119а3 в котором находилась дизель-генераторная установка «Геко Супер Сайлент». Сумма ущерба составила 1,8 миллионов рублей.

Поиски транспорта усложняет то, что на территории отсутствует видеонаблюдение. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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