2019-09-20T10:55:20+03:00
Звезды

Имение Меншикова в Стрельне стало охраняемым объектом археологии

Такое распоряжение выдал глава КГИОП Сергей Макаров
Петр КИБЕР
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Остатки имения князя Александра Меньшикова взяли под охрану КГИОП. Фото: КГИОП СПбОстатки имения князя Александра Меньшикова взяли под охрану КГИОП. Фото: КГИОП СПб
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В Петербурге стало одним охраняемым археологическом объектом больше. Раскопки на месте имения князя Александра Меньшикова признано исторической ценностью. Решение принял глава городского комитета по госконтролю и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- «Культурный слой XVIII-XIX веков имения Александра Даниловича Меншикова «Фаворит» включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Как отметил Сергей Макаров, новый статус поможет в будущем глубже изучать историю имения светлейшего князя и одного из самых известных сподвижников императора Петра I.

Справка «КП»:

Имение «Фаворит» было построено для Меншикова в западной части современной Стрельны на высокой береговой террасе в 1716-1721 годах.

В состав комплекса входили двухэтажный дворец с двумя флигелями, скотный двор с конюшнями, «светлицы», три людские избы. А на берегу пруда у князя были ледник и баня.

После опалы Меньшикова в 1726 году имение было конфисковано и постепенно пришло в упадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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