Имение Меншикова в Стрельне стало охраняемым объектом археологии
В Петербурге стало одним охраняемым археологическом объектом больше. Раскопки на месте имения князя Александра Меньшикова признано исторической ценностью. Решение принял глава городского комитета по госконтролю и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.
- «Культурный слой XVIII-XIX веков имения Александра Даниловича Меншикова «Фаворит» включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба КГИОП.
Как отметил Сергей Макаров, новый статус поможет в будущем глубже изучать историю имения светлейшего князя и одного из самых известных сподвижников императора Петра I.
Справка «КП»:
Имение «Фаворит» было построено для Меншикова в западной части современной Стрельны на высокой береговой террасе в 1716-1721 годах.
В состав комплекса входили двухэтажный дворец с двумя флигелями, скотный двор с конюшнями, «светлицы», три людские избы. А на берегу пруда у князя были ледник и баня.
После опалы Меньшикова в 1726 году имение было конфисковано и постепенно пришло в упадок.
ИСТОЧНИК KP.RU