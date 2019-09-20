2019-09-20T11:11:42+03:00
Происшествия

Петербуржец до смерти избил своего отца во время ссоры

Мужчина умер от серьезной черепно-мозговой травмы, которую нанес ему его сын
Лилия КОЗЛОВА
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Парень избил до смерти своего отца в ПетербургеПарень избил до смерти своего отца в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Смертельная трагедия произошла в одной из семей в Петербурге. Во вторник, 17 сентября, в одной из квартир в доме 9 по улице Черкасова в Калининском районе города был обнаружен труп 54-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Тело забрали в морг, однако во время тщательного осмотра эксперты определили, что смерть погибшего наступила от серьезной черепно-мозговой травмы.

- Правоохранители начали работать с полученной информацией, провели ряд опросов и выяснили, что в ту ночь, когда скончался мужчина, в доме он был не один, а со своим 31-летним сыном, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во время ссоры ночью во вторник, 17 сентября, отец и сын серьезно повздорили из-за чего второй сильно избил своего родителя руками. Далее история уже известна. Мужчина упал и от полученной серьезной травмы скончался.

На данный момент подозреваемый в жестоком избиении своего отца, которое привело к смерти, задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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