2019-09-20T11:39:08+03:00
Происшествия

Девятилетняя петербурженка с ДЦП утонула в ванной

Трагедия произошла, когда девочка мылась вечером дома
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в ванной утонула 9-летняя девочка с ДЦПВ Петербурге в ванной утонула 9-летняя девочка с ДЦПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже за полночь в пятницу, 20 сентября, врачи скорой помощи выехали на экстренный вызов в Приморский район на Яхтенную улицу. Там из ванны одной из квартир дома 3, корпус 2, достали безжизненное тело маленькой девочки. Следов насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было, вероятно, она сама утонула, пока купалась.

- В 00:05 в ночь на пятницу, 20 сентября, в квартире на Яхтенной улице обнаружен труп девятилетней девочки, которая зарегистрировала в этом доме, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что погибшая девочка имела серьезный недуг – органическое поражение мозга, более известное как ДЦП. Семья ребенка полная и благополучная, раньше никогда в поле зрения правоохранителей или надзорных органов не попадала.

На данный момент труп ребенка направлен в морг для подробного обследования и установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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