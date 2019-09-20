2019-09-20T11:55:02+03:00
Происшествия

Годовалый малыш выпил уксус и попал в больницу Петербурга в тяжелом состоянии

За действиями ребенка недосмотрели его родители
Лилия КОЗЛОВА
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Годовалый мальчик отравился, выпив уксус в ПетербургеГодовалый мальчик отравился, выпив уксус в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Врачи детской городской больницы № 5 в Петербурге спасают жизнь годовалому малышу, который по недосмотру родителей выпил уксус. Инцидент произошел накануне вечером, 19 сентября, в одной из квартир в Московском районе города. Сейчас полиция проводит проверку в связи со случившимся.

- Из детской больницы №5 имени Филатова в 19:38 вечера четверга, 19 сентября, поступило сообщение в полицию о том, что из квартиры в доме 3 по Киевской улице в тяжелом состоянии госпитализирован малыш. Ребенку без двух месяцев два года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у ребенка химический ожог слизистой глотки 2-3 степени, реактивный эпиглатит, а также химический ожог пищевода.

Родители пострадавшего мальчика объяснили, что недосмотрели за ребенком и не заметили тот момент, когда он взял уксус и начал его пить. Отмечается, что семья у малыша полная и благополучная, ранее никогда в поле зрения надзорных органов или полиции не попадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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