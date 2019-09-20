2019-09-20T12:14:38+03:00
Общество

Из центра Петербурга вывезли незаконную «Газель» с чебуреками

Машину нелегальных торговцев выпечкой утащили на эвакуаторе после рейда комитета по вопросам законности
Петр КИБЕР
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От стен Эрмитажа увезли "Газель" с чебуреками. Фото: gov.spb.ruОт стен Эрмитажа увезли "Газель" с чебуреками. Фото: gov.spb.ru
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Одним объектом незаконной торговли в центре Петербурга стало меньше. После рейда сотрудников комитета по вопросам законности и правопорядка на эвакуаторе увезли «Газель», из кузова которой активно продавали чебуреки и прочую выпечку.

- В ходе мероприятий была пресечена деятельность нескольких незаконных точек по продаже сувениров на общую сумму 120 тысяч рублей, а также изъята автолавка, в которой реализовали продукты питания, - сообщает пресс-служба комитета.

Надо сказать, что место для чебуречной на колесах было выбрано точно и довольно нагло - «Газель» с пирожками владельцы припарковали прямо у стен Эрмитажа. После визита чиновников торговцы пытались отстоять собственность, но все препирания остановили сотрудники полиции, сопровождавшие рейд.

Теперь все виновные лица привлечены к ответственности по нескольким статьям административного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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