2019-09-20T12:23:16+03:00
Происшествия

15-летнего парня дважды изнасиловал его старший приятель в Ленобласти

Надругательства над мальчиком происходили дома у 19-летнего парня
Лилия КОЗЛОВА
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15-летнего парня дважды изнасиловал его старший приятель в Ленобласти15-летнего парня дважды изнасиловал его старший приятель в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после обращения 50-летней жительницы поселка Оредеж в Лужском районе, которая рассказала, что над ее несовершеннолетним сыном сексуально надругался молодой парень. Со слов заявительницы, которая работает инспектором по входному контролю РЖД, насилие было дважды. Все происходило в квартире вышеуказанного парня.

- Заявительница рассказала полиции о том, что в августе 2019 года, а также 14 сентября в доме подозреваемого ею 19-летнего парня на Ленинградской улице, надругались над ее 15-летним сыном, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, ее сын находился в гостях у молодого человека. Удивительно, что после первого изнасилования, мальчик снова оказался в такой же ситуации.

Отмечается, что подозреваемый парень уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас в связи с заявлением проводится следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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