2019-09-20T12:37:57+03:00
Происшествия

Продавщица пожаловалась на безработного, который занимался сексом с ее 15-летней дочкой

По словам женщины, девочку совращали в одной из квартир в Купчино
Петр КИБЕР
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В Петербурге безработного юношу из Купчино обвиняют в совращении 15-летней девушки.В Петербурге безработного юношу из Купчино обвиняют в совращении 15-летней девушки.Фото: кадр из фильма
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Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга разбирается в ситуации с совращением несовершеннолетней девочки. О том, что с ее дочкой спит взрослый мужчина, заявила 36-летняя жительница Купчино, работающая продавцом в одном из магазинов города.

- По словам матери, все происходило в течение года, с февраля 2018-го по январь 2019-го, в квартире дома номер 13 корпус 1 по Купчинской улице, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В сексуальных контактах с девушкой-подростком мать обвинила нигде не работающего юношу 2000 года рождения. Интимные встречи «ромео» и «джульеты» по законам жанра происходили в квартире друга молодого человека.

Пока предполагаемый совратитель, который к тому же уже был судим за разбой, находится в Боткинской больнице, а стражи порядка ведут разбирательство по делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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