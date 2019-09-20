Объеденный труп женщины выбросило на берег Финского залива

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-20T12:38:08+03:00

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В Ленинградской области на берегу Финского залива обнаружили труп женщины. Нашел его местный житель вечером в четверг, 19 сентября. Тело было сильно изувечено, частично объедено животными. Криминалисты выехали на место для того, чтобы установить личность погибшей, а также причины смерти.

- В шесть вечера в полицию обратился гражданин, который рассказал, что на 46-м километре дороги «Петербург-Ручьи» Пениковского сельского поселения, в 30 метрах от дороги, на берегу Финского залива нашел труп женщины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При первом осмотре полицейские не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Позже им удалось установить, что обглоданное тело принадлежит 49-летней гражданки из Узбекистана. Еще 6 сентября этого года она была объявлена в розыск по Петродворцовому району.

Известно, что женщина приехала в конце марта 2019 года в Петербурга на заработки. На данный момент ее тело направлено в морг на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU