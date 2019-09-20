2019-09-20T13:17:50+03:00
Общество

Петербург попал в ТОП-6 регионов с самой высокой зарплатой в России

В Северной столице есть 1500 рабочих мест с окладами в 80 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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В Петербурге есть 1,5 тысячи вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей.В Петербурге есть 1,5 тысячи вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург оказался в шестерке регионов с самыми высокими зарплатами в России. Специалисты федерального агентства Роструд, основываясь на данных портала «Работа в России» (trudvsem.ru), составили список городов и областей, где имеется наибольшее число вакансий с окладами от 80 тысяч рублей.

- Среди регионов можно выделить следующие: Красноярский край, Якутия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба Роструда.

К примеру, в столичном регионе насчитывается больше восьми тысяч рабочих мест, где готовы платить свыше 80 000 рублей. Город на Неве по этому показателю от Москвы конечно же отстает, но, все же, в Петербурге есть около 1,5 тысяч вакансий с таким же доходом.

При этом в Северной столице больше всего готовы платить в таких отраслях, как информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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